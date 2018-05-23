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В АП назвали фейком материал о встрече с Трампом за деньги и угрожают судом

Среда, 23 мая 2018, 21:24
В АП назвали фейком материал о встрече с Трампом за деньги и угрожают судом
АП

В администрации президента Украины Петра Порошенко назвали откровенной ложью публикацию ВВС о том, что его встречу с Дональдом Трампом в прошлом году организовали за деньги.

Об этом говорится в официальном заявлении администрации президента.

"Откровенная ложь, клевета и фейк. Именно так мы оцениваем дезинформацию о том, что встреча президентов Украины и США была организована за деньги", - говорится в ней.

В АП отметили, что украинский-американский саммит в июне 2017 года был организован исключительно официальными дипломатическими каналами, в частности посольством Украины в США.

"Считаем, что распространенная откровенная дезинформация является частью фейковой кампании по дискредитации украинско-американских отношений, а также персональной атакой на президентов Украины и США. Поскольку в процессе подготовки данного материала был проигнорирован комментарий о недостоверности этой информации, мы требуем его опровержения. В случае, если это не произойдет, оставляем за собой право подать иск в суд", - подчеркивают в администрации украинского президента.

Ранее британская телерадиокомпания BBC сообщала со ссылкой на собственные источники, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов за организацию первой встречи между Петром Порошенко и Дональдом Трампом в июне прошлого года.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоТрампденьги
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