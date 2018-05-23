МЗС протестує через затримання делегата Курултаю кримськотатарського народу

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Середа, 23 травня 2018, 21:47

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із незаконним затриманням і побиттям делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза і розглядає це як чергову спробу залякати кримськотатарське населення.

Про це Українській правді заявила речниця МЗС Мар'яна Беца.

За її словами, окрім іншого у міністерстві закордонних справ розглядають такі дії не тільки як репресії, але як гібридну депортацію кримськотатарського населення окупованого Криму.

"Такими діями Росія намагається залякати кримськотатарське населення і зокрема членів Меджлісу. Очевидно, це спроба окупанта дискредитувати Меджліс.  В тому числі, на фоні вимоги міжнародного суду ООН  російській стороні надати інформацію про виконання приписів суду щодо відновлення діяльності Меджлісу", - сказала Беца.

23 травня нардеп і голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що у Сімферопольському районі окупованого Криму викрали делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза.

Пізніше Чубаров повідомив, що викрадачі побили Асана Егіза і залишили його на трасі Сімферополь - Бахчисарай. Його відвезли у Сімферпольску міську лікарню №6. За словами Чубарова, Асан Егіз сильно побитий.

Після анексії в Криму окупаційна російська влада систематично проводять масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".

Яна Міланова, Марія Думанська, УП
Теми: Крим кримські татари МЗС Росія
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