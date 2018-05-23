Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД протестует из-за задержания делегата Курултая крымскотатарского народа

Среда, 23 мая 2018, 21:47

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконным задержанием и избиением делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза и рассматривает это как очередную попытку запугать крымскотатарское население.

Об этом Украинской правде заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

По ее словам, помимо прочего в министерстве иностранных дел рассматривают такие действия не только как репрессии, но как гибридную депортации крымскотатарского населения оккупированного Крыма.

"Такими действиями Россия пытается запугать крымскотатарское население и в частности членов Меджлиса. Очевидно, это попытка оккупанта дискредитировать Меджлис. В том числе, на фоне требования международного суда ООН российской стороне предоставить информацию о выполнении предписаний суда о возобновлении деятельности Меджлиса", - сказала Беца.

23 мая нардеп и председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что в Симферопольском районе оккупированного Крыма похитили делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза.

Позже Чубаров сообщил, что похитители избили Асана Эгиза и оставили его на трассе Симферополь - Бахчисарай. Его отвезли в Симферпольску городскую больницу №6. По словам Чубарова, Асан Эгиз сильно избит.

После аннексии в Крыму оккупационные российские власти систематически проводят массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

Яна Миланова, Мария Думанская, УП
Темы: Крымкрымские татарыМИДРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Крым
Зеленский: Крымский мост – цель, которую надо нейтрализовать
На Крымском мосту сохраняются пробки
Вблизи Джанкоя начал пересыхать Северокрымский канал – СМИ
Последние новости
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: