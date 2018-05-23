МИД протестует из-за задержания делегата Курултая крымскотатарского народа

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконным задержанием и избиением делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза и рассматривает это как очередную попытку запугать крымскотатарское население.

Об этом Украинской правде заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

По ее словам, помимо прочего в министерстве иностранных дел рассматривают такие действия не только как репрессии, но как гибридную депортации крымскотатарского населения оккупированного Крыма.

"Такими действиями Россия пытается запугать крымскотатарское население и в частности членов Меджлиса. Очевидно, это попытка оккупанта дискредитировать Меджлис. В том числе, на фоне требования международного суда ООН российской стороне предоставить информацию о выполнении предписаний суда о возобновлении деятельности Меджлиса", - сказала Беца.

23 мая нардеп и председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что в Симферопольском районе оккупированного Крыма похитили делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза.

Позже Чубаров сообщил, что похитители избили Асана Эгиза и оставили его на трассе Симферополь - Бахчисарай. Его отвезли в Симферпольску городскую больницу №6. По словам Чубарова, Асан Эгиз сильно избит.

После аннексии в Крыму оккупационные российские власти систематически проводят массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".