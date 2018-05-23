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Викраденого делегата Курултаю побили і залишили на трасі

Середа, 23 травня 2018, 22:43
Викраденого делегата Курултаю побили і залишили на трасі

Викраденого делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза сильно побили та залишили на трасі Сімферополь – Бахчисарай.

Про це повідомив народний депутат і голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров у Facebook.

"Машину зупинили люди в образі (одязі) поліцейських. Слідом за цим невідомі люди силоміць посадили в машину і  повезли (Асана Егіза - УП). Дорога пройшла в жахливому становищі: на голову одягли мішок, руки зав'язали, кинули ниць (на живіт) на підлогу машини. Залишили на трасі Сімферополь - Бахчисарай на околиці села біля ліска. "Іди куди хочеш", сказали", - розповів Чубаров.

Із цього місця Асан Егіз повернувся до Сімферополя.

Пізніше його відвезли у Сімферпольску міську лікарню №6.

23 травня нардеп і голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що у Сімферопольському районі окупованого Криму викрали делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза.

Після анексії в Криму окупаційна російська влада систематично проводить масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".

Українська правда
Теми: Кримкримські татариРосія
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