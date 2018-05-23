Похищенного делегата Курултая избили и оставили на трассе

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Среда, 23 мая 2018, 22:43

Похищенного делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза сильно избили и оставили на трассе Симферополь - Бахчисарай.

Об этом сообщил народный депутат и председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров в Facebook.

"Машину остановили люди в образе (одежде) полицейских. Вслед за этим неизвестные люди силой посадили в машину и повезли (Асана Эгиза - УП). Дорога прошла в ужасном положении: на голову надели мешок, руки завязали, бросили ниц (на живот) на пол машины. Оставили на трассе Симферополь - Бахчисарай на окраине села у леска. "Иди куда хочешь", сказали", - рассказал Чубаров.

С этого места Асан Эгиз вернулся в Симферополь.

Позже его увезли в Симферпольску городскую больницу №6.

23 мая нардеп и председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что в Симферопольском районе оккупированного Крыма похитили делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза.

После аннексии в Крыму оккупационные российские власти систематически проводят массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

Украинская правда
Темы: Крым крымские татары Росcия
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