Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Маск анонсував сайт "Pravda" із відстеження правдивості ЗМІ

Четвер, 24 травня 2018, 00:33
Маск анонсував сайт Pravda із відстеження правдивості ЗМІ

Мільярдер Ілон Маск збирається створити сайт, з імовірною назвою "Pravda", на якому користувачі зможуть відстежувати і оцінювати рівень довіри до публікацій, редакторів та журналістів.

Про це Маск написав у twitter.

"Збираємося створити сайт, на якому публіка може оцінювати правдивість будь-якої статті і відстежувати рейтинг довіри з плином часу до кожного журналіста, редактора та публікації. Думаю про те, щоб назвати його "Pravda", написав Маск.

На його думку, сайт може допомогти не лише захиститися від ботів, але знайти і викрити тих, хто управляє армією дезінформуючих ботів.

Таку ідею Маск озвучив, очевидно, через критичні публікації в ЗМІ про продукцію компанії Tesla.

Як аргумент Маск відзначив той факт, що у великих автомобільних компаній травми на виробництві трапляються "на тисячі разів частіше, ніж у Tesla, а пов'язаних з автомобілями смертей на мільйони більше", але вони отримують менше висвітлення в ЗМІ.

"Проблема в тому, що журналісти знаходяться під постійним тиском в спробі отримати більше кліків і заробити на рекламі або не бути звільненими. Складна ситуація, оскільки Tesla не дає рекламу, але компанії, які видобувають паливо, і автомобільні компанії, що виробляють бензинові/дизельні автомобілі, серед найбільших в світі рекламодавців", - пояснює свою позицію Маск.

Маск передбачає, що навіть якщо його сайт не буде цікавий комусь із широкої публіки, то журналістам і редакторам буде важливо знати, як до них ставляться.

"Якщо ви працюєте в ЗМІ і не хочете, щоб "Pravda" існувала, напишіть статтю, в якій закличете ваших читачів проголосувати проти", - пожартував Маск, розмістивши опитування про те, чи варто створювати такий сайт.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ЗМІ
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
У жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн
Останні новини
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
Усі новини...
Реклама: