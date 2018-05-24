Маск анонсував сайт "Pravda" із відстеження правдивості ЗМІ

Мільярдер Ілон Маск збирається створити сайт, з імовірною назвою "Pravda", на якому користувачі зможуть відстежувати і оцінювати рівень довіри до публікацій, редакторів та журналістів.

Про це Маск написав у twitter.

"Збираємося створити сайт, на якому публіка може оцінювати правдивість будь-якої статті і відстежувати рейтинг довіри з плином часу до кожного журналіста, редактора та публікації. Думаю про те, щоб назвати його "Pravda", написав Маск.

Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it Pravda … — Elon Musk (@elonmusk) 23 травня 2018 р.

На його думку, сайт може допомогти не лише захиститися від ботів, але знайти і викрити тих, хто управляє армією дезінформуючих ботів.

Таку ідею Маск озвучив, очевидно, через критичні публікації в ЗМІ про продукцію компанії Tesla.

Як аргумент Маск відзначив той факт, що у великих автомобільних компаній травми на виробництві трапляються "на тисячі разів частіше, ніж у Tesla, а пов'язаних з автомобілями смертей на мільйони більше", але вони отримують менше висвітлення в ЗМІ.

"Проблема в тому, що журналісти знаходяться під постійним тиском, в спробі отримати більше кліків і заробити на рекламі або не бути звільненими. Складна ситуація, оскільки Tesla не дає рекламу, але компанії, які видобувають паливо, і автомобільні компанії, що виробляють бензинові/дизельні автомобілі, серед найбільших в світі рекламодавців", - пояснює свою позицію Маск.

Problem is journos are under constant pressure to get max clicks & earn advertising dollars or get fired. Tricky situation, as Tesla doesn’t advertise, but fossil fuel companies & gas/diesel car companies are among world’s biggest advertisers. — Elon Musk (@elonmusk) 23 травня 2018 р.

Таким чином Маск передбачає, що навіть якщо його сайт не буде цікавий комусь із широкої публіки, то журналістам і радакторам буде важливо знати, як до них ставляться.

"Якщо ви працюєте в ЗМІ і не хочете, щоб "Pravda" існувала, напишіть статтю, в якій закличете ваших читачів проголосувати проти", - пожартував Маск, розмістивши опитування про те, чи варто створювати такий сайт.