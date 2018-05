Маск анонсировал сайт "Pravda" по отслеживанию правдивости СМИ

Миллиардер Илон Маск собирается создать сайт, с предполагаемым названием "Pravda", на котором пользователи смогут отслеживать и оценивать уровень доверия к публикациям, редакторам и журналистам.

Об этом Маск написал в twitter.

"Собираемся создать сайт, на котором публика может оценивать правдивость любой статьи и отслеживать рейтинг доверия с течением времени к каждому журналисту, редактору и публикации. Думаю о том, чтобы назвать его "Pravda", написал Маск.

Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it Pravda …