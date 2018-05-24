Маск анонсировал сайт "Pravda" по отслеживанию правдивости СМИ

Миллиардер Илон Маск собирается создать сайт, с предполагаемым названием "Pravda", на котором пользователи смогут отслеживать и оценивать уровень доверия к публикациям, редакторам и журналистам.

Об этом Маск написал в twitter.

"Собираемся создать сайт, на котором публика может оценивать правдивость любой статьи и отслеживать рейтинг доверия с течением времени к каждому журналисту, редактору и публикации. Думаю о том, чтобы назвать его "Pravda", написал Маск.

Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it Pravda … — Elon Musk (@elonmusk) 23 травня 2018 р.

По его мнению, сайт может помочь не только защититься от ботов, но найти и разоблачить тех, кто управляет армией дезинформирующих ботов.

Такую идею Маск озвучил, очевидно, из-за критических публикаций в СМИ о продукции компании Tesla.

В качестве аргумента Маск отметил тот факт, что у крупных автомобильных компаний травмы на производстве случаются "на тысячи раз чаще, чем у Tesla, а связанных с автомобилями смертей на миллионы больше", но они получают меньше освещения в СМИ.

"Проблема в том, что журналисты находятся под постоянным давлением, в попытке получить больше кликов и заработать на рекламе или не быть уволенными. Трудная ситуация, поскольку Tesla не даёт рекламу, но компании, добывающие топливо, и автомобильные компании, производящие бензиновые/дизельные автомобили, среди крупнейших в мире рекламодателей", - объясняет свою позицию Маск.

Problem is journos are under constant pressure to get max clicks & earn advertising dollars or get fired. Tricky situation, as Tesla doesn’t advertise, but fossil fuel companies & gas/diesel car companies are among world’s biggest advertisers. — Elon Musk (@elonmusk) 23 травня 2018 р.

Таким образом Маск предполагает, что даже если его сайт не будет интересен кому-то из широкой публики, то журналистам и радакторам будет важно знать, как к ним относятся.

"Если вы работаете в СМИ и не хотите, чтобы "Pravda" существовала, напишите статью, в которой призовете ваших читателей проголосовать против", - пошитил Маск, разместив опрос о том, стоит ли создавать такой сайт.