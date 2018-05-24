ООС: 38 обстрілів, окупанти знову зірвали розведення сил біля Станиці Луганської

Минулої доби, російско-окупаційні війська 38 разів порушували режим припинення вогню, з них 8 разів застосовували міномети. Бойові дії тривали вздовж всієї лінії зіткнення.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

23 травня, ситуація на Донбасі залишалася складною, однак, як зазначається, на будь-яке застосування зброї противник отримував адекватну відповідь від українських військових.

Найбільш напружена обстановка була в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке, Зайцеве, Шахта Бутівка, Гранітне, Опитне, Павлопіль.

У штабі підкреслили, що російско-окупаційні війська вкотре порушили режим тиші поблизу населеного пункту Станиця Луганська, аби на цій ділянці не відбулось розведення військ згідно з досягнутими раніше домовленостями.

Під час бойових дій 2 українських захисників було поранено. Повідомляється, що їх евакуйовано до госпіталю, де надано кваліфіковану медичну допомогу.

За даними розвідки, знищено 2 та поранено 3 окупантів.

З початку поточної доби втрат серед українських військовослужбовців немає.