ООС: 38 обстрелов, оккупанты вновь сорвали разведение сил у Станицы Луганской

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Четверг, 24 мая 2018, 07:49

За прошедшие сутки, российско-оккупационные войска 38 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз применяли минометы. Боевые действия продолжались вдоль всей линии соприкосновения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

23 мая, ситуация на Донбассе оставалась сложной, однако, как отмечается, на любое применение оружия противник получал адекватный ответ от украинских военных.

Наиболее напряженная обстановка была в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Зайцево, Шахта Бутовка, Гранитное, Опытное, Павлополь.

В штабе подчеркнули, что российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим тишины вблизи населенного пункта Станица Луганская, чтобы на этом участке не произошло разведения войск согласно достигнутым ранее договоренностям.

Во время боевых действий 2 украинских защитников были ранены. Сообщается, что они эвакуированы в госпиталь, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

По данным разведки, уничтожено 2 и ранено 3 оккупантов.

С начала текущих суток потерь среди украинских военнослужащих нет.

Темы: ООС боевые действия
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