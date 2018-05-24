На КПВВ "Мар’їнка" вилучено контрабанду на 530 тис, везли сумочки Chanel

На КПВВ "Мар’їнка" силовики вилучили контрабанду на суму понад 530 тис.грн

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил

"Сьогодні, 23 травня, на контрольному пункті в’їзду-виїзду "Мар’їнка" співробітниками спеціального підрозділу податкової міліції Державної фіскальної служби спільно з працівниками прикордонної служби України, які залучені до складу Об’єднаних сил, під час поглибленого огляду автомобіля Kia Cerato виявлено брендові сумки та прикраси Chanel загальною вартістю 534 660 грн", - йдеться у повідомленні.

Як стало відомо, пасажир автівки, мешканець Донецька, намагався приховано перевезти зазначений товар з тимчасово окупованої території України.

Повідомляється, що за даним випадком складено протокол про адміністративне правопорушення, товарно-матеріальні цінності вилучено.