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На КПВВ "Мар’їнка" вилучено контрабанду на 530 тис, везли сумочки Chanel

Четвер, 24 травня 2018, 07:59

На КПВВ "Мар’їнка" силовики вилучили контрабанду на суму понад 530 тис.грн

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил

"Сьогодні, 23 травня, на контрольному пункті в’їзду-виїзду "Мар’їнка" співробітниками спеціального підрозділу податкової міліції Державної фіскальної служби спільно з працівниками прикордонної служби України, які залучені до складу Об’єднаних сил, під час поглибленого огляду автомобіля Kia Cerato виявлено брендові сумки та прикраси Chanel загальною вартістю 534 660 грн", - йдеться у повідомленні.

Як стало відомо, пасажир автівки, мешканець Донецька, намагався приховано перевезти зазначений товар з тимчасово окупованої території України.

Повідомляється, що за даним випадком складено протокол про адміністративне правопорушення, товарно-матеріальні цінності вилучено.

Теми: ДонбасконтрабандаООС
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