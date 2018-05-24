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На КПВВ "Марьинка" изъята контрабанда на 530 тыс, везли сумочки Chanel

Четверг, 24 мая 2018, 07:59

На КПВВ "Марьинка" силовики изъяли контрабанду на сумму более 530 тыс

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил

"Сегодня, 23 мая, на контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" сотрудниками специального подразделения налоговой милиции Государственной фискальной службы совместно с работниками пограничной службы Украины, которые вовлечены в состав Объединенных сил, во время углубленного осмотра автомобиля Kia Cerato выявлены брендовые сумки и украшения Chanel общей стоимостью 534 660 грн", - говорится в сообщении.

Как стало известно, пассажир автомобиля, житель Донецка, пытался скрыто перевезти указанный товар с временно оккупированной территории Украины.

Сообщается, что по данному случаю составлен протокол об административном правонарушении, товарно-материальные ценности изъяты.

Темы: ДонбассконтрабандаООС
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