На півдні Кенії з'явилося консульство України

У кенійському місті Момбаса відкрили українське почесне консульство.

На його відкритті 23 травня був присутній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Момбаса сьогодні жовто-блакитна. Відкриваємо почесне консульство України в чудовому місті на півдні Кенії та встановлюємо регіональну співпрацю!", – написав він у Twitter.

У Момбаса відкрили українське консульство.

Клімкін перебуває з офіційним візитом у Кенії з 21 травня. Це перший в історії двосторонніх відносин візит глави зовнішньополітичного відомства України до цієї держави, зазначає МЗС.

Клімкін провів переговори з кенійською колегою Монікою Джумою, а також взяв участь у заходах з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною і Кенією та відзначення Дня Африки.

Досі в Кенії було лише посольство України.