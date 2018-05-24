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На півдні Кенії з'явилося консульство України

Четвер, 24 травня 2018, 09:14

У кенійському місті Момбаса відкрили українське почесне консульство.

На його відкритті 23 травня був присутній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Момбаса сьогодні жовто-блакитна. Відкриваємо почесне консульство України в чудовому місті на півдні Кенії та встановлюємо регіональну співпрацю!", – написав він у Twitter.

 
У Момбаса відкрили українське консульство.
 
 

Клімкін перебуває з офіційним візитом у Кенії з 21 травня. Це перший в історії двосторонніх відносин візит глави зовнішньополітичного відомства України до цієї держави, зазначає МЗС.

Клімкін провів переговори з кенійською колегою Монікою Джумою, а також взяв участь у заходах з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною і Кенією та відзначення Дня Африки.

Досі в Кенії було лише посольство України.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: дипломатичні відносиниКлімкін
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