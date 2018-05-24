На юге Кении появилось консульство Украины

В кенийском городе Момбаса открыли украинское почетное консульство.



На его открытии 23 мая присутствовал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



"Момбаса сегодня желто-голубая. Открываем почетное консульство Украины в прекрасном городе на юге Кении и устанавливаем региональное сотрудничество!", – написал он в Twitter.

В Момбаса открыли украинское консульство

Климкин находится с официальным визитом в Кении с 21 мая. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы внешнеполитического ведомства Украины в это государство, отмечает МИД.



Климкин провел переговоры с кенийской коллегой Моникой Джумой, а также принял участие в мероприятиях по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Кенией и Дня Африки.



До сих пор в Кении было только посольство Украины.