На юге Кении появилось консульство Украины

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Четверг, 24 мая 2018, 09:14

В кенийском городе Момбаса открыли украинское почетное консульство.

На его открытии 23 мая присутствовал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Момбаса сегодня желто-голубая. Открываем почетное консульство Украины в прекрасном городе на юге Кении и устанавливаем региональное сотрудничество!", – написал он в Twitter.

В Момбаса открыли украинское консульство
В Момбаса открыли украинское консульство
 
 

Климкин находится с официальным визитом в Кении с 21 мая. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы внешнеполитического ведомства Украины в это государство, отмечает МИД.

Климкин провел переговоры с кенийской коллегой Моникой Джумой, а также принял участие в мероприятиях по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Кенией и Дня Африки.

До сих пор в Кении было только посольство Украины.

Темы: дипломатические отношения Климкин
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