РФ порушила кримінальні справи проти затриманих на Азові українських рибалок

Відносно українських рибалок, затриманих в Азовському морі 10 травня, Росія порушила кримінальні справи за браконьєрство.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу прикордонного управління ФСБ Росії по Краснодарському краю.

"Відносно громадян України, затриманих 10 травня за незаконний видобуток водних біологічних ресурсів в акваторії Азовського моря, порушено кримінальні справи", - йдеться в повідомленні.

Справи порушені за ч. 1 ст. 258.1 "Незаконне видобування водних біологічних ресурсів", що передбачає до 2 років позбавлення волі, і ч. 3 ст. 256 КК РФ "Незаконні видобуток і оборот особливо цінних диких тварин і водних біологічних ресурсів, що належать до видів, занесених до Червоної книги РФ і (або) таких, що охороняються міжнародними договорами РФ, вчинені організованою групою", що передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

Відзначається, що суд заарештував рибалок. Їх повинні були перевезти в ІТТ в Краснодарі.

Раніше в управлінні ДержНС Запорізької області повідомили, що 10 травня в акваторії Азовського моря зникли двоє рибалок з Бердянська.

За даними ДержНС, 51- та 21-річний чоловіки, мешканці міста Бердянськ, 10 травня на човні "Амур" вийшли в море з території бази відпочинку "Іскра" Бердянської коси і не повернулися.

Дружина одного зі зниклих повідомила, що отримала дзвінок від прикордонної служби РФ про затримання її чоловіка і його товариша, зараз вони нібито перебувають у місті Єйськ Краснодарського краю РФ.