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РФ возбудила уголовные дела против задержанных в Азовском море украинских рыбаков

Четверг, 24 мая 2018, 10:44
РФ возбудила уголовные дела против задержанных в Азовском море украинских рыбаков

В отношении украинских рыбаков, задержанных в Азовском море 10 мая, Россия возбудила уголовные дела о браконьерстве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

"В отношении граждан Украины, задержанных 10 мая за незаконную добычу водных биологических ресурсов в акватории Азовского моря, возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении.

Дела возбуждены по ч. 1 ст. 258.1 "Незаконная добыча водных биологических ресурсов", что предусматривает до 2 лет лишения свободы, и ч. 3 ст. 256 УК РФ "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, совершенные организованной группой", что предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Отмечается, что суд арестовал рыбаков. Их должны были перевезти в ИВС в Краснодаре.

Ранее в управлении ГосЧС по Запорожской области сообщили, что 10 мая в акватории Азовского моря исчезли двое рыбаков из Бердянска

По данным ГосЧС, 51- и 21-летний мужчины, жители Бердянска, 10 мая на лодке "Амур" вышли в море с территории базы отдыха "Искра" Бердянской косы и не вернулись.

Супруга одного из пропавших сообщила, что получила звонок от пограничной службы РФ о задержании ее мужа и его товарища, в настоящее время они якобы находятся в городе Ейск Краснодарского края.

Темы: Росcияграницаарест
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