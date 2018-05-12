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В Азовському морі зникли українські рибалки: їх, ймовірно, затримали прикордонники РФ

Субота, 12 травня 2018, 00:54
В Азовському морі зникли українські рибалки: їх, ймовірно, затримали прикордонники РФ

В акваторії Азовського моря 10 травня зникли двоє рибалок з Бердянська (Запорізька область). Дружина одного із зниклих повідомила, що отримала дзвінок від прикордонної служби РФ про затримання її чоловіка і його товариша.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Як з’ясувалось, 51- річний та 21-річний чоловіки, мешканці м. Бердянськ 10 травня на човні "Амур" вийшли в море з території бази відпочинку "Іскра" Бердянської коси та досі не повернулись", - йдеться у заяві ДСНС у Запорізькій області.

У прес-службі ДСНС агентству розповіли, що 11 травня о 18:26 до чергової частини Бердянського відділу Нацполіціі зателефонувала дружина одного з двох рибалок.

Жінка повідомила поліції, що отримала дзвінок від прикордонної служби Росії про затримання її чоловіка і його товариша, і що зараз вони знаходяться в м. Єйськ Краснодарського краю РФ.

Рятувальники ДСНС Запорізької області припинили пошукову операцію.

4 травня російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" на заході від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму нібито за незаконний промисел камбали-калкана.

Російські силовики заявляли, що судно та екіпаж з п'яти громадян України доставили до Криму "для проведення процесуальних дій".

У Державній прикордонній службі України зазначили, що судно мало дозвільні документи на вилов риби в межах 12-мильної морської зони і припустили, що капітан судна міг порушити кордон і вирушити туди, де, на його думку, буде кращий вилов.

У ДПСУ повідомляли, що вивчають обставини інциденту.

Міністерство закордонних справ України направило до Росії ноту у зв’язку з затриманням українського риболовецького судна біля берегів Криму і вимагає негайно звільнити судно та екіпаж.

В коментарі "Українській правді" речник МЗС Мар'яна Беца наголосила, що Україна розцінює затримання судна як узурпацію.

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян висловив припущення, що членів екіпажу українського риболовецького судна "ЯМК-0041", яких російські прикордонники затримали недалеко від анексованого Москвою Криму, можуть звинуватити в тероризмі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіякордон
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