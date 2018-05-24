Курченко вперше потрапив до санкційного списку України

До списку санкцій Ради національної безпеки і оборони вперше внесений олігарх-утікач Сергій Курченко.

Відповідний указ президента № 126/2018 про введення в дію рішення РНБО, опублікований на сайті відомства.

Зазначається, що рішення ввести економічні та інші обмежувальні санкції, які були запропоновані Кабінетом міністрів, Службою безпеки та національним банком, було ухвалене 2 травня.

У додатку до рішення РНБО повідомляється, що в списку фізичних осіб, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції), зазначений і бізнесмен, власник групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" Сергій Курченко.

Скріншот із сайту РНБО

У документі пояснюється, що дані санкції передбачають блокування активів (тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним йому майном); запобігання виведенню капіталів за межі України; заборону участі в приватизації, оренди державного майна резидентами іноземної держави і особами, які прямо або побічно контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; повну або часткову заборону здійснення операцій з цінними паперами, емітентами яких є особи, щодо яких застосовані санкції відповідно до цього закону.

Також Курченку заборонена видача дозволів, ліцензій Національного банку на здійснення інвестицій в іноземній державі, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави і ін.

Термін дії санкції - три роки.

Всього у списку 1748 осіб.

Раніше Генеральна прокуратура отримала доступ до численних рахунків ТОВ "Ветек Медіа Інвест" олігарха-втікача Сергія Курченка відкритих в "Укрексімбанку".

Зокрема слідчі ГПУ отримали доступ до рахунків, за якими обліковувались операції за кредитним договором на суму 160 мільйонів доларів від 2013 року, укладеним між ТОВ "Ветек Медіа Інвест" та "Укрексімбанком", а також до рахунків офшорних кіпрських компаній Kviten Solution Limited та Quickpace Limited та ряду інших документів, які надавалися для оформлення згаданого кредиту.

У березні Печерський райсуд Києва надав Генпрокуратурі дозвіл на заочне розслідування щодо олігарха-втікача Сергія Курченка.

Як повідомлялося, що олігарх Сергій Курченко є у санкційному списку ЄС разом із екс-президентом Віктором Януковичем, екс-прем'єром Миколою Азаровим, колишнім главою МВС Віталієм Захарченком, екс-генпрокурором Віктором Пшонкою та його сином Артемом та іншими екс-посадовцями.

Курченко з лютого 2014 року перебуває за межами України, де переховується від слідства. Його оголошено у розшук.

Підозрюваному ухвалою слідчого судді обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

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