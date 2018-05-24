Курченко впервые попал в санкционный список Украины

В список санкций Совета национальной безопасности и обороны впервые внесен олигарх-беглец Сергей Курченко.

Соответствующий указ президента № 126/2018 о введении в действие решения СНБО, опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что решение ввести экономические и другие ограничительные санкции, которые были предложены Кабинетом министров, Службой безопасности и Национальным банком, было принято 2 мая.

В приложении к решению СНБО сообщается, что в списке физических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры (санкции), указан и бизнесмен, владелец группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" Сергей Курченко.

Скриншот из сайта СНБО

В документе поясняется, что данные санкции предусматривают блокирование активов (временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом); предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах; полный или частичный запрет осуществления операций с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, в отношении которых применены санкции в соответствии с этим законом.

Также Курченко запрещена выдача разрешений, лицензий Национального банка на осуществление инвестиций в иностранном государстве, размещение валютных ценностей на счетах и ​​вкладах на территории иностранного государства и др.

Срок действия санкции - три года.

Всего в списке 1748 человек.

Ранее Генеральная прокуратура получила доступ к многочисленным счетам ООО "Ветек Медиа Инвест" беглого олигарха Сергея Курченко открытых в "Укрэксимбанке".

В частности следователи ГПУ получили доступ к счетам, по которым учитывались операции по кредитному договору на сумму 160 миллионов долларов от 2013 года, заключенному между ООО "Ветек Медиа Инвест" и "Укрэксимбанк", а также к счетам оффшорных кипрских компаний Kviten Solution Limited и Quickpace Limited и ряда других документов, которые предоставлялись для оформления данного кредита.

В марте Печерский райсуд Киева предоставил Генпрокуратуре разрешение на заочное расследование беглого олигарха Сергея Курченко.

Как сообщалось, что олигарх Сергей Курченко есть в санкционном списке ЕС вместе с экс-президентом Виктором Януковичем, экс-премьером Николаем Азаровым, бывшим главой МВД Виталием Захарченко, экс-генпрокурором Виктором Пшонкой и его сыном Артемом и другими экс-чиновниками.

Курченко с февраля 2014 находится за пределами Украины, где скрывается от следствия. Он объявлен в розыск.

Подозреваемому постановлением следственного судьи избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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