Кличко відкрив фан-містечко до Ліги Чемпіонів на Хрещатику

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Четвер, 24 травня 2018, 14:11

24 травня на Хрещатику у Києві відкрили містечко "Фестиваль чемпіонів" для футбольних уболівальників Ліги Чемпіонів. 

Участь у відкритті взяв мер столиці Віталій Кличко, повідомляє прес-служба Київської адміністрації.

Під час урочистостей киянам та гостям столиці представили Кубки Ліги Чемпіонів УЄФА, які повернулися до Києва після туру українськими містами.  

 
Фото kiev.klichko.org
 
Фото КМДА

"Від сьогодні всі гості можуть прийти у спортивне містечко, яке передає дух цього великого змагання. Я переконаний, що кожен отримає багато задоволення", – сказав Кличко.

Він також дав старт Чемпіонату рівних, у якому беруть участь команди безпритульних, людей з інвалідністю та діти, на Хрещатику.  

Кличко очікує на фіналах Ліги Чемпіонів УЄФА у Києві десятки тисяч туристів з усього світу.  

 
Фото kiev.klichko.org

Зазначається, що уболівальники, які не змогли придбати квитки на фінальний матч 26 травня, зможуть безкоштовно подивитися пряму трансляцію гри на великому екрані на Контрактовій площі. 

24 травня на стадіоні "Динамо" відбудеться поєдинок між жіночими командами – французьким "Ліоном" і німецьким "Вольфсбургом". 

А 26 травня вболівальники в усьому світі спостерігатимуть за грою іспанського "Реалу" та англійського "Ліверпулю". 

Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ, біля футбольної фан-зони запрацював мобільний інформаційний центр МВС.

 
Фото МВС України

Тут кияни, гості столиці і футбольні фанати зможуть отримати необхідну інформацію та допомогу від працівників системи органів внутрішніх справ: поліцейських, нацгвардійців та представників Держслужби з надзвичайних ситуацій.

 
Фото МВС України

Громадський порядок у Києві охоронятимуть близько 12 тисяч правоохоронців.   
 

Теми: Київ футбол
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