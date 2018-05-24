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Кличко открыл фан-городок для болельщиков Лиги Чемпионов

Четверг, 24 мая 2018, 14:11

24 мая на Крещатике в Киеве открыли городок "Фестиваль чемпионов" для футбольных болельщиков Лиги Чемпионов.

Участие в открытии принял мэр столицы Виталий Кличко, сообщает пресс-служба Киевской администрации.

Во время торжеств киевлянам и гостям столицы представили Кубки Лиги Чемпионов УЕФА, которые вернулись в Киев после тура по украинским городам. 

 
Фото kiev.klichko.org

"С сегодняшнего дня все гости могут прийти в спортивный городок, который передает дух этого великого соревнования. Я убежден, что каждый получит много удовольствия", - сказал Кличко. 

 
Фото КГГА

Он также дал старт Чемпионату равных, в котором принимают участие команды бездомных, людей с инвалидностью и дети, на Крещатике.

Кличко ожидает на финалах Лиги Чемпионов УЕФА в Киеве десятки тысяч туристов со всего мира. 

 
Фото kiev.klichko.org

Отмечается, что болельщики, которые не смогли приобрести билеты на финальный матч 26 мая, смогут бесплатно посмотреть прямую трансляцию игры на большом экране на Контрактовой площади.

24 мая на стадионе "Динамо" состоится поединок между женскими командами – французским "Лионом" и немецким "Вольфсбургом".

А 26 мая болельщики во всем мире будут наблюдать за игрой испанского "Реала" и английского "Ливерпуля".

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, возле фан-зоны открыли мобильный информационный центр МВД. 

 
Фото МВС України

Здесь киевляне, гости столицы и футбольные фанаты смогут получить необходимую информацию и помощь от полицейских, нацгвардейцев и представителей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 

 
Фото МВС України

Общественный порядок в Киеве будут охранять около 12 тысяч правоохранителей.

Украинская правда 
Темы: Киевфутбол
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