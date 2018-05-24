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Порошенко проїхався в кабіні машиніста і відкрив Бескидський тунель

Четвер, 24 травня 2018, 14:18
Порошенко проїхався в кабіні машиніста і відкрив Бескидський тунель

На Закарпатті на перегоні Бескид - Скотарське відкрили новий Бескидський залізничний тунель, будівництво якого розпочалось ще у 2013 році.

Президент Петро Порошенко, який був присутній на церемонії відкриття, написав у Facebook, що завдяки цьому проекту Україна стане ближчою до Європейського Союзу, а ЄС - до України.

"Адже він – частина міжнародного транспортного коридору, який прямує територією Італії, Словенії, Угорщини, Словаччини, України та далі на схід. Тут проходить до 40% наших транзитних вантажів у напрямку Західної і Центральної Європи", - написав голова держави.

Під час відкриття тунелю Порошенко проїхався в кабіні машиніста після чого виступив з промовою.

 
фото із Twitter П.Порошенка

За його словами, плани на його будівництво були ще у 1998 році, але його вдалося збудувати тільки за останні 4 роки.

"І  ми зробили це на 7 місяців раніше від запланованого, вклавшись у кошторисну документацію" - сказав президент.

Він додав, що на будівництво тунелю було витрачено майже три мільярди гривень.

Як повідомлялося, будівництва нового Бескидського тунелю розпочали 29 жовтня 2013 року.

Перший етап будівництва тунелю – проходку верхнього уступу було завершено в січні 2016 року.

Наприкінці грудня 2013 року Кабінет міністрів схвалив залучення позики від Європейського інвестиційного банку у розмірі 55 мільйонів євро на будівництво Бескидського тунелю.

Бескидський тунель є другим за довжиною після Лутугинського залізничним тунелем в Україні.

Його довжина становить 1764,5 м, з порталами 1822 м.

Читайте також: Вікно в Європу: в Україні запрацював Бескидський тунель

Українська правда

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Теми: ПорошенкопрезидентУкрзалізницяКарпатиЗакарпаття
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