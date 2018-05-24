Порошенко прокатился в кабине машиниста и открыл Бескидский тоннель

На Закарпатье на перегоне Бескид-Скотарское открыли новый Бескидский железнодорожный тоннель, строительство которого началось еще в 2013 году.

Президент Петр Порошенко, присутствовавший на церемонии открытия, написал в Facebook, что благодаря этому проекту Украина станет ближе к Европейскому Союзу, а ЕС - к Украине.

"Ведь он - часть международного транспортного коридора, который идет по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и дальше на восток. Здесь проходит до 40% наших транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы", - написал глава государства.

Во время открытия тоннеля Порошенко прокатился в кабине машиниста после чего выступил с речью.

По его словам, планы на его строительство были еще в 1998 году, но его удалось построить только за последние 4 года.

"И мы сделали это на 7 месяцев раньше запланированного, уложившись в сметную документацию", - сказал президент.

Он добавил, что на строительство тоннеля было потрачено почти три миллиарда гривен.

Как сообщалось, строительства нового Бескидского тоннеля начали 29 октября 2013 года.

Первый этап строительства тоннеля - проходку верхней уступа было завершено в январе 2016 года.

В конце декабря 2013 года Кабинет министров одобрил привлечение займа от Европейского инвестиционного банка в размере 55 миллионов евро на строительство Бескидского тоннеля.

Для Украины Бескидский тоннель имеет стратегическое значение, поскольку по этому маршруту перевозятся грузы к западной границе страны, а также более 60% транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы.

Он также является вторым по длине после Лутугинского железнодорожного тоннеля в Украине.

Его длина составляет 1764,5 м, с порталами 1822 г..

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