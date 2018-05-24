Хуг: На Донбас стягують все більше важкого озброєння

За останні три тижні на лінію розмежування по обидві боки лінії фронту стягнули важке озброєння.

Про це заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александер Хуг в інтерв’ю DW.

"Протягом останніх трьох тижнів СММ ОБСЄ спостерігає по обидві боки лінії фронту важку зброю, кількість якої збільшується", - сказав Хуг.

Він уточнив, що йдеться про танки, міномети, артилерію, ГРАДи, які мали б бути відведені від лінії фронту згідно з мінськими угодами.

"Також зафіксовано застосування цієї зброї", - додав Хуг.

За його словами, за останні кілька тижнів спостерігачі зафіксували збільшення кількості важкої зброї у зоні вогневого ураження.

Також за останні тижні моніторингова місія спостерігає збільшення кількості порушень перемир'я.

Раніше Хуг назвав період з 14 по 21 травня на Донбасі найгіршим з початку року – спостерігачі зафіксували 7,7 тисячі порушень режиму тиші.

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