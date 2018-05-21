Хуг: Минулий тиждень на Донбасі був найгіршим з початку року

Минулий тиждень на Донбасі був найгіршим з початку року – спостерігачі зафіксували 7,7 тисячі порушень режиму тиші.

Про це на брифінгу 21 травня заявив перший заступник глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.

"Минулий тиждень був найгіршим за цей рік з точки зору багатьох показників. Загалом ми зафіксували практично 7,7 тисячі порушень режиму припинення вогню", - сказав він.

За словами Хуга, в окремі дні рівень насильства нагадував той етап конфлікту, "який, ми гадали, вже давно залишився у минулому".

"Вночі в середу і рано-вранці у четвер спостерігачі у Світлодарську чули майже 500 вибухів та приблизно 860 пострілів і черг з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї", - заявив представник ОБСЄ.

Також, за його словами, особливе занепокоєння викликала ситуація у Горлівці, де останнім часом було відносно тихо.

"Вночі у четвер та рано-вранці в п’ятницю спостерігачі почули близько 140 вибухів, більшість від артилерійських та танкових ударів", - сказав Хуг.

Він звернув увагу на обстрілювання бойовиками житлових кварталів на Донбасі, у результаті чого загинули двоє мирних жителів, а також школи та Донецької фільтрувальної станції, що може призвести до катастрофи.

Хуг переконаний, що війну на Донбасі можна зупинити лише шляхом діалогу.