Хуг: На Донбасс стягивают все больше тяжелого вооружения
За последние три недели на линию разграничения по обе стороны линии фронта стянули тяжелое вооружение.
Об этом заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью DW.
"В течение последних трех недель СММ ОБСЕ наблюдает по обе стороны линии фронта тяжелое оружие, количество которого увеличивается", - сказал Хуг.
Он уточнил, что речь идет о танках, минометах, артиллерии, Градах, которые должны быть отведены от линии фронта согласно минскими соглашениями.
"Также зафиксировано применение этого оружия", - добавил он.
По его словам, за последние несколько недель наблюдатели зафиксировали увеличение количества тяжелого оружия в зоне огневого поражения.
Также за последние недели мониторинговая миссия наблюдает увеличение количества нарушений перемирия.
Ранее Хуг назвал период с 14 по 21 мая на Донбассе худшим с начала года - наблюдатели зафиксировали 7,7 тысячи нарушений режима тишины.
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