Хуг: На Донбасс стягивают все больше тяжелого вооружения

За последние три недели на линию разграничения по обе стороны линии фронта стянули тяжелое вооружение.

Об этом заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью DW.

"В течение последних трех недель СММ ОБСЕ наблюдает по обе стороны линии фронта тяжелое оружие, количество которого увеличивается", - сказал Хуг.

Он уточнил, что речь идет о танках, минометах, артиллерии, Градах, которые должны быть отведены от линии фронта согласно минскими соглашениями.

"Также зафиксировано применение этого оружия", - добавил он.

По его словам, за последние несколько недель наблюдатели зафиксировали увеличение количества тяжелого оружия в зоне огневого поражения.

Также за последние недели мониторинговая миссия наблюдает увеличение количества нарушений перемирия.

Ранее Хуг назвал период с 14 по 21 мая на Донбассе худшим с начала года - наблюдатели зафиксировали 7,7 тысячи нарушений режима тишины.

Читайте также: Донбасс, которого нет на карте