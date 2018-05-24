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Хуг: На Донбасс стягивают все больше тяжелого вооружения

Четверг, 24 мая 2018, 14:34

За последние три недели на линию разграничения по обе стороны линии фронта стянули тяжелое вооружение.

Об этом заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью DW.

"В течение последних трех недель СММ ОБСЕ наблюдает по обе стороны линии фронта тяжелое оружие, количество которого увеличивается", - сказал Хуг.

Он уточнил, что речь идет о танках, минометах, артиллерии, Градах, которые должны быть отведены от линии фронта согласно минскими соглашениями.

"Также зафиксировано применение этого оружия", - добавил он.

По его словам, за последние несколько недель наблюдатели зафиксировали увеличение количества тяжелого оружия в зоне огневого поражения.

Также за последние недели мониторинговая миссия наблюдает увеличение количества нарушений перемирия.

Ранее Хуг назвал период с 14 по 21 мая на Донбассе худшим с начала года - наблюдатели зафиксировали 7,7 тысячи нарушений режима тишины.

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Украинская правда

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Темы: ДонбассОБСЕВооруженные силыоружие
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