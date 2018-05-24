Бойовики обстріляли з артилерії 2 меддиспансери в Торецьку

Російсько-терористичні війська обстріляли два медичні заклади в Торецьку Донецької області артсистемами калібру 152 мм та мінометами 120 мм калібру в порушення Мінських домовленостей.

Українська сторона СЦКК зафіксувала наслідки обстрілу, інформує штаб операції Об’єднаних сил.

У четвер близько 04.00 годин ранку, проросійські найманці здійснили обстріл двох медичних закладів – психіатричного та протитуберкульозного диспансеру населеного пункту Торецьк , застосувавши при цьому артилерійські системи 152 калібру, та міномети 120 калібру.

Щонайменше 35 снарядів та мін влучили у зазначені будівлі.

Спостерігачі СЦКК зафіксували, що вогонь по цивільній інфраструктурі населеного пункту Торецьк противник вів з використанням фугасно-осколочних снарядів повітряного розриву.

Зокрема, зафіксовано пошкодження стін та вікон медичних закладів, прилеглого газогону та декількох автомобілів.

На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Хворих, які перебували на лікуванні, за інформацію департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації найближчим часом планують евакуювати до тубдиспансерів Слов'янська та Краматорська.

Про зазначене поінформували СММ ОБСЄ. На місці обстрілу також працюють фахівці управління з розслідування злочинів вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.