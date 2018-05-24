Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики обстріляли з артилерії 2 меддиспансери в Торецьку

Четвер, 24 травня 2018, 15:01

Російсько-терористичні війська обстріляли два медичні заклади в Торецьку Донецької області артсистемами калібру 152 мм та мінометами 120 мм калібру в порушення Мінських домовленостей.

Українська сторона СЦКК зафіксувала наслідки обстрілу, інформує штаб операції Об’єднаних сил.

У четвер близько 04.00 годин ранку, проросійські найманці здійснили обстріл двох медичних закладів – психіатричного та протитуберкульозного диспансеру населеного пункту Торецьк , застосувавши при цьому артилерійські системи 152 калібру, та міномети 120 калібру.

Щонайменше 35 снарядів та мін влучили у зазначені будівлі.

 

Спостерігачі СЦКК зафіксували, що вогонь по цивільній інфраструктурі населеного пункту Торецьк противник вів з використанням фугасно-осколочних снарядів повітряного розриву.

Зокрема, зафіксовано пошкодження стін та вікон медичних закладів, прилеглого газогону та декількох автомобілів.

 

На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Хворих, які перебували на лікуванні, за інформацію департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації найближчим часом планують евакуювати до тубдиспансерів Слов'янська та Краматорська.

Про зазначене поінформували СММ ОБСЄ. На місці обстрілу також працюють фахівці управління з розслідування злочинів вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: тероризмОРДЛОМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
тероризм
Саміт НАТО затвердить три регіональні плани оборони для протидії РФ і тероризму
В Німеччині арештували сімох імовірних терористів ІДІЛ, які приїхали з України
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Останні новини
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
Усі новини...
Реклама: