Боевики обстреляли из артиллерии 2 меддиспансера в Торецке

Российско-террористические войска обстреляли два медицинских учреждения в Торецке Донецкой области артсистемами калибра 152 мм и минометами 120 мм калибра в нарушение Минских договоренностей.

Украинская сторона СЦКК зафиксировала последствия обстрела, информирует штаб операции Объединенных сил.

В четверг около 04.00 часов утра, пророссийские наемники совершили обстрел двух медицинских учреждений - психиатрического и противотуберкулезного диспансера населенного пункта Торецк, применив при этом артиллерийские системы 152 калибра, и минометы 120 калибра.

По меньшей мере 35 снарядов и мин попали в указанные здания.

Наблюдатели СЦКК зафиксировали, что огонь по гражданской инфраструктуре населенного пункта Торецкое противник вел с использованием фугасно-осколочных снарядов воздушного разрыва.

В частности, зафиксировано повреждение стен и окон медицинских учреждений, прилегающего газопровода и нескольких автомобилей.

К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Больных, находящихся на лечении, по информации департамента здравоохранения облгосадминистрации в ближайшее время планируют эвакуировать в тубдиспансер Славянска и Краматорска.

Об указанном сообщили СММ ОБСЕ. На месте обстрела также работают специалисты управления по расследованию преступлений совершенных на временно оккупированных территориях Генеральной прокуратуры Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство.