Боевики обстреляли из артиллерии 2 меддиспансера в Торецке

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Четверг, 24 мая 2018, 15:01

Российско-террористические войска обстреляли два медицинских учреждения в Торецке Донецкой области артсистемами калибра 152 мм и минометами 120 мм калибра в нарушение Минских договоренностей.

Украинская сторона СЦКК зафиксировала последствия обстрела, информирует штаб операции Объединенных сил.

В четверг около 04.00 часов утра, пророссийские наемники совершили обстрел двух медицинских учреждений - психиатрического и противотуберкулезного диспансера населенного пункта Торецк, применив при этом артиллерийские системы 152 калибра, и минометы 120 калибра.

По меньшей мере 35 снарядов и мин попали в указанные здания.

 

Наблюдатели СЦКК зафиксировали, что огонь по гражданской инфраструктуре населенного пункта Торецкое противник вел с использованием фугасно-осколочных снарядов воздушного разрыва.

В частности, зафиксировано повреждение стен и окон медицинских учреждений, прилегающего газопровода и нескольких автомобилей.

 

К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Больных, находящихся на лечении, по информации департамента здравоохранения облгосадминистрации в ближайшее время планируют эвакуировать в тубдиспансер Славянска и Краматорска.

Об указанном сообщили СММ ОБСЕ. На месте обстрела также работают специалисты управления по расследованию преступлений совершенных на временно оккупированных территориях Генеральной прокуратуры Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Украинская правда
Темы: терроризм ОРДЛО Минские соглашения
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