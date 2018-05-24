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У київському аеропорту вагітну з Ірану не пускали в Україну: вона зімітувала перейми

Четвер, 24 травня 2018, 15:29

У столичному аеропорту "Київ" імені Сікорського не пустили в Україну вагітну жінку з Ірану, тому вона зімітувала перейми.

Про це "Українській правді" повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

"У "Київ" прилетіла сім'я іранців рейсом із Туреччини. Коли прикордонники почали детально вивчати обставини візиту даної родини, оскільки Іран є країною міграційного ризику, то виявилось, що мета поїздки даних громадян не відповідає дійсності", - сказав він.

Слободян пояснив, що іранці не мали відповідного фінансового забезпечення, не могли пояснити, куди їдуть і коли будуть повертатися, не мали ні зворотних квитків, ні заброньованого готелю.

"Усе вказувало на те, що вони їдуть з метою залишитися тут нелегально. А враховуючи те, що дружина вагітна на останніх термінах, то, відповідно, хочуть цю дитину народжувати тут для того, щоб легше було легалізуватися на території України", - сказав речник ДПС.

За його словами, коли було прийнято рішення про не пропуск даних громадян Ірану через кордон, жінка ймовірно почала імітувати нібито передчасні пологи, щоб її пропустили на територію України.

"Звісно, прикордонники не могли залишитися в стороні, викликали швидку допомогу, яка забрала жінку до лікарні. Пізніше лікарі зателефонували і сказали, що загрози передчасних пологів немає, води ніякі не відходили, жінка почувається добре. Тому рішення про перетин кордону і пропуск громадян на територію України буде прийматися у правовому полі", - сказав Слободян.

Він уточнив, що чоловік вагітної і їхня дитина лишилися в аеропорту.

За словами речника Держприкордонслужби, якщо лікарі підтвердять, що стан жінки стабільний, то її повернуть в аеропорт, і авіакомпанія, яка її привезла в Україну, власним коштом поверне родину на батьківщину.

У випадку якщо ж жінка народжуватиме, чи буде загроза для її життя чи життя її дитини, то вона залишиться у лікарні. Міграційні питання щодо неї вирішуватимуть пізніше.

При цьому її сина і чоловіка зможуть відправити додому.

Раніше у соцмережах повідомляли, що з аеропорту не хотіли випускати породіллю через те, що їй нібито заборонено в'їзд до України на 3 роки.

Зазначалось, що у жінки нібито відійшли води, і після переговорів нібито її, чоловіка і сина все ж таки забрала швидка.

1 березня Рада національної безпеки і оборони прийняла рішення "Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз національній безпеці у сфері міграційної політики", яке передбачає попередню перевірку підстав для в'їзду іноземців з держав міграційного ризику.  

Ірина Балачук, УП
Теми: аеропортКиївМіграційна служба
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