В киевском аэропорту беременную из Ирана не пускали в Украину: она сымитировала схватки

В столичном аэропорту "Киев" имени Сикорского не пустили в Украину беременную женщину из Ирана, поэтому она сымитировала схватки.

Об этом "Украинской правде" сообщил прес-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

"В "Киев" прилетела семья иранцев рейсом из Турции. Когда пограничники начали детально изучать обстоятельства визита данной семьи – поскольку Иран является страной миграционного риска, – то оказалось, что цель поездки данных граждан не соответствует действительности", - сказал он.

Слободян объяснил, что иранцы не имели соответствующего финансового обеспечения, не могли объяснить, куда едут и когда будут возвращаться, не имели ни обратных билетов, ни забронированного отеля.

"Все указывало на то, что они едут с целью остаться здесь нелегально. А учитывая то, что жена беременна на последних сроках, то, соответственно, хотят этого ребенка рожать здесь для того, чтобы легче было легализоваться на территории Украины", - сказал спикер ГПС.

По его словам, когда было принято решение о непропуске данных граждан Ирана через границу, женщина, вероятно, начала имитировать якобы преждевременные роды, чтобы ее пропустили на территорию Украины.

"Конечно, пограничники не могли остаться в стороне, вызвали скорую помощь, которая забрала женщину в больницу. Позже врачи позвонили и сказали, что угрозы преждевременных родов нет, воды никакие не отходили, женщина чувствует себя хорошо. Поэтому решение о пересечении границы и пропуске граждан на территорию Украины будет приниматься в правовом поле", - сказал Слободян.

Он уточнил, что муж беременной и их ребенок остались в аэропорту.

По словам представителя Госпогранслужбы, если врачи подтвердят, что состояние женщины стабильное, то ее вернут в аэропорт, и авиакомпания, которая ее привезла в Украину, за собственные средства вернет семью на родину.

В случае если женщина будет рожать, или будет угроза для ее жизни или жизни ее ребенка, то она останется в больнице. Миграционные вопросы по ней будут решать позже.

При этом ее сына и мужа смогут отправить домой.

Ранее в соцсетях сообщали, что из аэропорта не хотели выпускать роженицу из-за того, что ей якобы запрещен въезд в Украину на 3 года.

Отмечалось, что у женщины якобы отошли воды, и после переговоров якобы ее, мужа и сына все же забрала "скорая".

1 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение "О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики", предусматривающее предварительную проверку оснований для въезда иностранцев из стран миграционного риска.