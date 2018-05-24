У МЗС розповіли, скільки українських віз оформили вболівальники ЛЧ

Українські консули в останні дні цілодобово оформлюють сотні віз іноземцям, які масово приїздять до України на фінальні матчі Ліги Чемпіонів.

Про це "Українській правді" повідомив Директор департаменту консульської служби міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

За його словами, українські консули за кордоном працюють у цілодобовому режимі, щоб максимально швидко оформити візи іноземцям, які їдуть до України та оперативно їм допомогти у вирішенні візових питань.

"Також візові документи оформлюють і по прибуттю у міжнародних аеропортах "Бориспіль", "Жуляни" та "Одеса". Там консули тісно співпрацюють із прикордонниками та відповідними службами аеропортів", - сказав Погорельцев.

Вболівальники ЛЧ в аеропорту чекають на оформлення віз фото МЗС

Він зазначив, що тільки за останні дні іноземцями було оформлено понад 3 тисяч віз в українських посольствах за кордоном.

Також директор консульської служби додав, що в аеропортах, по прибуттю, останнім часом оформлено ще понад 2 тисячі віз та 800 електронних документів.

"Іноземці активно користуються можливістю оформлення електронних віз. Ми не так давно видаємо електронні документи. І те, що так активно скористалися цією послугою саме вболівальники, це теж позитив", - розповів Погорельцев.

Всього ж, за його словами, до України вже приїхали десятки тисяч вболівальників.

Крім того, представник МЗС повідомив, що з метою вирішення надзвичайних, оперативних питань, які можуть виникнути під час проведення ЛЧ, при ГУ Нацполіції у Києві була створена робоча група, до якої ввійшли і представники міністерства закордонних справ.

А також українські консули співпрацюють з іноземними дипломатичними представництвами, щоб без зволікання вирішувати всі питання гостей України.

"Людей дуже багато і треба бути готовими до всього. І ми готові", - заявив Погорельцев.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що оскільки всі готелі у Києві вже заброньовані, то деяких гостей під час проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів з футболу, 26 травня, вимушений запросити до себе додому.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко заявив, що інформація про те, що перед фіналом Ліги чемпіонів уже немає вільних місць у готелях, не відповідає дійсності, а стрімке підвищення цін на житло - це світова практика.

Як повідомлялося, ще до визначення учасників фіналу Ліги чемпіонів у пресі почала з'являтися інформація, що завантаження найбільш затребуваних готелів столиці на період проведення матчу сягає 100%, а ціни перевищують звичайні тарифи у десять разів.

За два тижні до фіналу міжнародна консалтингова компанія CBRE Ukraine оприлюднила інші цифри: ціни на номери у київських готелях зросли у 30-45 разів. Це рекорд серед міст-господарів свята за останні шість років.

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