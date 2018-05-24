З полону піратів звільнили 6 українських моряків
З піратського полону в Нігерії звільнено шістьох українських моряків.
Про це повідомляє 24 травня міністр закордонних справ Павло Клімкін.
П'ятеро вже повернулися в Україну, шостий завершує лікування в Нідерландах.
"Сьогодні п’ять українських моряків, які майже місяць утримувалися піратами в заручниках у дельті Нігеру, повернулися в Україну. Ще один українець прибуде після завершення лікування в Нідерландах", – написав міністр.
Клімкін подякував нідерландським та нігерійським партнерам за допомогу та підтримку.
У травні 2018 року Міністерство закордонних справ констатувало збільшення кількості фактів затримання і арешту українців - членів екіпажів морських суден за кордоном і застерегло від співпраці з сумнівними компаніями.
МЗС оприлюднило рекомендації громадянам України, які планують працевлаштування в судноплавних компаніях.
За даними МЗС, основними причинами затримань та арештів є перевезення нелегальних мігрантів і заборонених вантажів.
У листопаді 2017 року УП писала про моряків з паспортом України в іноземних в'язницях.
Детальніше в матеріалі: "Стоп-машина. Як українські моряки сидять у закордонних в'язницях"