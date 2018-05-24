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З полону піратів звільнили 6 українських моряків

Четвер, 24 травня 2018, 16:06

З піратського полону в Нігерії звільнено шістьох українських моряків.

Про це повідомляє 24 травня міністр закордонних справ Павло Клімкін.

П'ятеро вже повернулися в Україну, шостий завершує лікування в Нідерландах.

"Сьогодні п’ять українських моряків, які майже місяць утримувалися піратами в заручниках у дельті Нігеру, повернулися в Україну. Ще один українець прибуде після завершення лікування в Нідерландах", – написав міністр.

Клімкін подякував нідерландським та нігерійським партнерам за допомогу та підтримку.

У травні 2018 року Міністерство закордонних справ констатувало збільшення кількості фактів затримання і арешту українців - членів екіпажів морських суден за кордоном і застерегло від співпраці з сумнівними компаніями.

МЗС оприлюднило рекомендації громадянам України, які планують працевлаштування в судноплавних компаніях.

За даними МЗС, основними причинами затримань та арештів є перевезення нелегальних мігрантів і заборонених вантажів.

У листопаді 2017 року УП писала про моряків з паспортом України в іноземних в'язницях.

Детальніше в матеріалі: "Стоп-машина. Як українські моряки сидять у закордонних в'язницях"

Українська правда

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Теми: флотпірати
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