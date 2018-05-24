Из плена пиратов освобождены 6 украинских моряков

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Четверг, 24 мая 2018, 16:06

Из пиратского плена в Нигерии освобождены шестеро украинских моряков.

Об этом сообщает 24 мая министр иностранных дел Павел Климкин.

Пятеро уже вернулись в Украину, шестой завершает лечение в Нидерландах.

"Сегодня пять украинских моряков, которые почти месяц удерживались пиратами в заложниках в дельте Нигера, вернулись в Украину. Еще один украинец прибудет после завершения лечения в Нидерландах", - написал министр.

Климкин поблагодарил нидерландских и нигерийских партнеров за помощь и поддержку.

В мая 2018 года Министерство иностранных дел констатировало увеличение количества фактов задержания и ареста украинцев - членов экипажей морских судов за рубежом и предостерегало от сотрудничества с сомнительными компаниями.

МИД обнародовал рекомендации гражданам Украины, которые планируют трудоустройство в судоходных компаниях.

По данным МИД, основной причиной задержаний и арестов является перевозка нелегальных мигрантов и запрещенных грузов.

В ноябре 2017 года УП писала о моряках с паспортом Украины в иностранных тюрьмах.

Подробнее в материале: "Стоп-машина. Как украинские моряки сидят в иностранных тюрьмах"

Украинская правда
Темы: флот пираты
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