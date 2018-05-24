Суд над нацгвардійцем в Італії: Україна вказала на слід пропаганди РФ

Італійські правоохоронці некоректно тлумачать низку ключових моментів у справі українського військового Віталія Марківа, який постане перед судом міста Ассізі 6 липня цього року.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє Департамент комунікації МВС України.

"У контексті офіційної політичної позиції, якої дотримується дружня нам Італія, італійське правосуддя не може оперувати сумнівною термінологією, за якою чітко простежується слід російської пропаганди", - сказав він.

Під час зустрічі з послом Італії в Україні Давіде Ла Чечілія Аваков передав послу заяву з проханням довести її зміст до відома італійських компетентних органів, щоб "припинити маніпуляції поняттями і підміну сенсів".

"Віримо, що рішення суду врешті розставить крапки над "і", знявши всі інсинуації і спростувавши необґрунтовані звинувачення проти громадянина України Віталія Марківа", - зазначив глава відомства.

Сторони також обговорили перспективи співробітництва у рамках підтримки Італією процесів реформування сектору цивільної безпеки України. Ла Чечілія запевнив, що має на меті ініціювати активізацію взаємодії між Корпусом карабінерів Італії та Національною гвардією України.

Як повідомлялося, заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокелле поблизу м. Слов’янська Донецької області в травні 2014 року.

Прокуратура міста Павії розпочала кримінальне провадження щодо обставин загибелі журналістів. Марківа тримають у в'язниці в італійському містечку Павія (Ломбардія).

Європейська правда