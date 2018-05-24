Суд над нацгвардейцем в Италии: Украина указала на след пропаганды РФ

Итальянские правоохранители некорректно толкуют ряд ключевых моментов в деле украинского военного Виталия Маркива, который предстанет перед судом города Ассизи 6 июля этого года.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"В контексте официальной политической позиции, которой придерживается дружественная нам Италия, итальянское правосудие не может оперировать сомнительной терминологией, за которой четко прослеживается след российской пропаганды", - сказал он.

Во время встречи с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилия Аваков передал заявление с просьбой довести его содержание до сведения итальянских компетентных органов, чтобы "прекратить манипуляции понятиями и подмену смыслов".

"Верим, что решение суда наконец расставит точки над "и", сняв все инсинуации и опровергнув необоснованные обвинения против гражданина Украины Виталия Маркива", - отметил глава ведомства.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в рамках поддержки Италией процессов реформирования сектора гражданской безопасности Украины. Ла Чечилия заверил, что намерен инициировать активизацию взаимодействия между Корпусом карабинеров Италии и Национальной гвардией Украины.

Как сообщалось, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелле вблизи г. Славянска Донецкой области в мае 2014 года.

Прокуратура города Павии начала уголовное производство относительно обстоятельств гибели журналистов. Маркива держат в тюрьме в итальянском городке Павия (Ломбардия).

Европейская правда