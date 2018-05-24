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Стало відомо, хто прийматиме фінал Ліги чемпіонів у 2020 році

Четвер, 24 травня 2018, 16:55
Стало відомо, хто прийматиме фінал Ліги чемпіонів у 2020 році

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА пройде в турецькому Стамбулі, Ліги Європи – в польському Гданську, а поєдинок за Суперкубок Європи відбудеться в португальському Порту.

Міста-господарі були визначені 24 травня на конгресі УЄФА в Києві, повідомляє Dt.ua.

Фінал головного клубного європейського футбольного турніру пройде на "Олімпійському стадіоні Ататюрка", що вміщає 76 092 глядача, Ліги Європи – пройде на стадіоні в Гданську (44 тисячі глядачів), а Суперкубок – у Порту на стадіоні на "Драгау" (52 202 глядача).

Відзначимо, що в 2005 році "Олімпійський стадіон Ататюрка" вже приймав фінал ЛЧ - тоді "Ліверпуль" обіграв "Мілан" (3: 3, 3: 2 в серії пенальті). На арені у Гданську в 2012 році проходили матчі чемпіонату Європи, а "Драгау" приймав поєдинки Євро-2004.

Фінал Ліги чемпіонів сезону-2018/19 пройде на стадіоні "Ванда Метрополітан" у Мадриді. Вирішальна гра Ліги Європи того ж сезону відбудеться на "Олімпійському стадіоні" в Баку, а матч за Суперкубок УЄФА-2018 прийме стадіон "Бешикташа" в Стамбулі.

26 травня в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" відбудеться фінальний поєдинок Ліги чемпіонів сезону 2017/18 між мадридським "Реалом" та "Ліверпулем".

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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