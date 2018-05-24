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Стало известно, кто примет финал Лиги чемпионов в 2020 году

Четверг, 24 мая 2018, 16:55
Стало известно, кто примет финал Лиги чемпионов в 2020 году

Финал Лиги чемпионов  УЕФА пройдет в турецком Стамбуле, Лиги Европы – в польском Гданьске, а поединок за Суперкубок Европы состоится в португальском Порту.

Города-хозяева были определены 24 мая на конгрессе УЕФА в Киеве, сообщает Zn.ua.

стали известны города, которые примут решающий матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка Европы в сезоне 2019/2020.

Финал главного клубного европейского футбольного турнира пройдет на "Олимпийском стадионе Ататюрка", вмещающем 76 092 зрителя, Лиги Европы пройдет на стадионе в Гданьске (44 тысячи зрителей), а Суперкубок – в Порту на стадионе на "Драгау" (52 202 зрителя).

Отметим, что в 2005 году "Олимпийский стадион Ататюрка" уже принимал финал ЛЧ – тогда "Ливерпуль" обыграл "Милан" (3:3, 3:2 в серии пенальти). На арене в Гданьске в 2012 году проходили матчи чемпионата Европы, а "Драгау" принимал поединки Евро-2004.

Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Решающая игра Лиги Европы того же сезона состоится на "Олимпийском стадионе" в Баку, а матч за Суперкубок УЕФА-2018 примет стадион "Бешикташа" в Стамбуле.

26 мая в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" состоится финальный поединок Лиги чемпионов сезона 2017/18 между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем".

Темы: футбол
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