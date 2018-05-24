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Трамп скасував зустріч з лідером КНДР через його "гнів і ворожість"

Четвер, 24 травня 2018, 17:10
Трамп скасував зустріч з лідером КНДР через його гнів і ворожість

Президент США Дональд Трамп скасував довгоочікувану зустріч з лідером Північної Кореї Ким Чен Ином, оскільки вважає її зараз недоречною.

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на листа, якого голова Сполучених Штатів написав керівникові КНДР.

"Я з великим нетерпінням чекав на зустріч з Вами. Але, на жаль, зважаючи на величезний гнів та відкриту ворожість у Вашій останній заяві, я вважаю, що наразі недоречно проводити цю давно заплановану зустріч", - пише американський президент.

Планувалося, що лідери двох країн зустрінуться 12 червня на саміті в Сингапурі.

Як передає Європейська правда, також у своєму листі Трамп зазначає, що високо цінує "час, терпіння і зусилля" Кім Чен Ина, які той витратив у процесі організації давно очікуваної зустрічі.

Президент США наголошує, що цим листом повідомляє про скасування двостороннього саміту.

"Ви говорите про ваші ядерні можливості, та наші є настільки масивними і потужними, що я молюсь Богу, аби вони ніколи не були застосовані", - додав Трамп.

Разом з тим Трамп подякував Кім Чен Ину за звільнення американських заручників і висловив сподівання, що в майбутньому запланована зустріч таки відбудеться.

У четвер стало відомо, що Північна Корея завершила демонтаж ядерного полігону Пхунгері. КНДР пообіцяла закрити полігон після того як президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з Кім Чен Ином в Сінгапурі.

Українська правда
Теми: СШАКНДРПівнічна КореяТрамп
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