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Трамп отменил встречу с лидером КНДР из-за его "гнева и враждебности"

Четверг, 24 мая 2018, 17:10
Трамп отменил встречу с лидером КНДР из-за его гнева и враждебности

Президент США Дональд Трамп отменил долгожданную встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, поскольку считает ее сейчас неуместной.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо, которое глава Соединенных Штатов написал руководителю КНДР.

"Я с большим нетерпением ждал встречи с Вами. Но, к сожалению, учитывая огромный гнев и открытую враждебность в Вашем последнем заявлении, я считаю, что сейчас неуместно проводить эту давно запланированную встречу", - пишет американский президент.

Планировалось, что лидеры двух стран встретятся 12 июня на саммите в Сингапуре.

Как передает Европейская правда, также в своем письме Трамп отмечает, что высоко ценит "время, терпение и усилия" Ким Чен Ына, которые тот потратил в процессе организации долгожданной встречи.

Президент США отмечает, что этим письмом сообщает об отмене двустороннего саммита.

"Вы говорите о ваших ядерных возможностях, но наши настолько мощны, что я молю Бога, чтобы они никогда не были применены", - добавил Трамп.

Вместе с тем Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за освобождение американских заложников и выразил надежду, что в будущем запланированная встреча все же состоится.

В четверг стало известно, что Северная Корея завершила демонтаж ядерного полигона Пхунгери. КНДР пообещала закрыть полигон после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Украинская правда
Темы: СШАКНДРСеверная КореяТрамп
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