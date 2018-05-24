Перегони у Ржищеві: дівчина була під амфетаміном

Дівчина, яка влаштувала перегони з поліцією у Ржищеві, була під дією наркотичних речовин.

Про це заявив речник Головного управління Нацполіції у Київській області Микола Жукович в ефірі "112 Україна".

"Коли її доправили до медичного закладу, то лікарі дали нам першопочаткове заключення, що вона знаходиться під дією наркотиків, а саме амфетаміну. Вони взяли додатково зразки крові і уже потім нам буде дана остаточна експертиза", - сказав Жукович.

Він додав, що факт наркотичного сп’яніння від амфетаміну підтвердив медичний аналіз сечі дівчини.

Крім того, під час огляду автомобіля, на якому жінка влаштувала перегони з поліцією, правоохоронці виявили і вилучили речовину схожу на наркотики рослинного походження. Наразі речовину направили на експертизу.

скриншот "Українська правда"

"Принаймні зараз, уже є кваліфікація. Перша - це стаття 342 Кримінального кодексу (опір працівникові правоохоронного органу)", - повідомив Жукович і додав, що подію будуть розслідувати.

За його словами, за таке правопорушення жінці загрожує арешт строком на 6 місяців або обмеження волі до 3 років.

Крім того, прокуратура надасть остаточне заключення про правомірність застосування табельної вогнепальної зброї працівниками поліції.

"Можливо, буде відкрито декілька проваджень, як за наркотичну речовину, так і за хуліганські дії", - додав він.

За словами Жуковича, на дівчину 1989 року народження (раніше УП Жукович повідомляв, що дівчина 1991 р.н. - ред.) в поліцію поскаржилися мешканці Ржищева, які розповіли, що вона бігала на одній із вулиць із металевим предметом і намагалась нанести тілесні ушкодження перехожим, коли поліція прибула на місце події, то жінка уже була в автомобілі.

Поліція переслідувала втікачку, щоб зупинити її правоохоронцям довелося застосувати вогнепальну зброю.