Гонки в Ржищеве: девушка была под амфетамином

Девушка, которая устроила гонки с полицией в Ржищеве, была под действием наркотических веществ.

Об этом заявил пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович в эфире "112 Украина".

"Когда ее доставили в медицинское учреждение, то врачи дали нам первоначальное заключение, что она находится под действием наркотиков, а именно амфетамина. Они взяли дополнительно образцы крови и уже потом нам будет дана окончательная экспертиза", - сказал Жукович.

Он добавил, что факт наркотического опьянения от амфетамина подтвердил медицинский анализ мочи девушки.

Кроме того, при осмотре автомобиля, на котором женщина устроила гонки с полицией, правоохранители обнаружили и изъяли вещество похожее на наркотики растительного происхождения. Сейчас вещество направили на экспертизу.

Скришот "Украинская Правда"

"По крайней мере сейчас, уже есть квалификация. Первая - это статья 342 Уголовного кодекса (сопротивление работнику правоохранительного органа) ", - сообщил Жукович и добавил, что событие будут расследовать.

По его словам, за такое правонарушение женщине грозит арест сроком на 6 месяцев или ограничение свободы до 3 лет.

Кроме того, прокуратура предоставит окончательное заключение о правомерности применения табельного огнестрельного оружия работниками полиции.

"Возможно, будет открыто несколько производств, как за наркотическое вещество, так и за хулиганские действия", - добавил он.

По словам Жуковича, на девушку 1989 года рождения (ранее УП Жукович сообщал, что девушка 1991 г.р. - ред.) в полицию пожаловались жители Ржищева, которые рассказали, что она бегала на одной из улиц с металлическим предметом и пыталась нанести телесные повреждения прохожим, когда полиция прибыла на место происшествия, то женщина уже была в автомобиле.

Полиция преследовала беглянку, чтобы остановить ее правоохранителям пришлось применить огнестрельное оружие.