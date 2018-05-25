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У Києві невідомі у масках напали на фанатів "Ліверпуля" - ЗМІ

П'ятниця, 25 травня 2018, 06:43

У Києві увечері, 24 травня, група хуліганів напала на вболівальників англійського "Ліверпуля", які приїхали в українську столицю на фінал Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє британське видання Mirror.

За інформацією газети, інцидент стався у ресторані Rooster, який розташований неподалік від стадіону НСК "Олімпійський", де пройде фінал.

Група з 20 хуліганів в масках атакувала вболівальників, які перебували у закладі.

Зазначається, що прихильники англійського клубу "використовували столи і стільці, щоб захистити себе від атак людей в масках, які штурмували заклад".

Фани "Ліверпуля" повідомили, що нападники кидали в них шматки скла та інші предмети. У результаті інциденту декілька фанатів отримали порізи голови і шиї.

 
усі фото - Mirror

"Ми просто обідали і були занурені у свої справи, коли стався напад... Я приїхав сюди зовсім не для цього, а щоб подивитися футбол. Ми приїхали в Київ буквально 4 години тому і вже зазнали нападу, це було жахливо", - цитує видання слова одного з потерпілих.

 

Повідомляється, що співробітники київської поліції заарештували двох осіб, які брали участь в нападі.

 

Нагадаємо, в суботу, 26 травня, на стадіоні "Олімпійський" у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів, в якому зустрінуться "Ліверпуль" і  мадридський "Реал".

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївфутболВелика Британія
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