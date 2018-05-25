В Киеве неизвестные в масках напали на фанатов "Ливерпуля" - СМИ

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Пятница, 25 мая 2018, 06:43

В Киеве вечером, 24 мая, группа хулиганов напала на болельщиков английского "Ливерпуля", которые приехали в украинскую столицу на финал Лиги чемпионов.

Об этом сообщает британское издание Mirror.

По информации газеты, инцидент произошел в ресторане Rooster, который расположен неподалеку от стадиона НСК "Олимпийский", где пройдет финал.

Группа из 20 хулиганов в масках атаковала болельщиков, которые находились в заведении.

Отмечается, что фанаты английского клуба "использовали столы и стулья, чтобы защитить себя от атак людей в масках, которые штурмовали заведение".

Болельщики "Ливерпуля" сообщили, что нападавшие бросали в них куски стекла и другие предметы. В результате инцидента несколько фанатов получили порезы головы и шеи.

 
все фото - mirror

"Мы просто обедали и были погружены в свои дела, когда произошло нападение... Я приехал сюда вовсе не для этого, а чтобы посмотреть футбол. Мы приехали в Киев буквально 4 часа назад и уже подверглись нападению, это было ужасно", - цитирует издание слова одного из потерпевших.

 

Сообщается, что сотрудники киевской полиции арестовали двух человек, которые участвовали в нападении.

 

Напомним, в субботу, 26 мая, на стадионе "Олимпийский" в Киеве состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся "Ливерпуль" и мадридский "Реал".

Темы: Киев футбол Великобритания
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