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ООС: Бойовики застосували міномети і артилерію, втрат немає

П'ятниця, 25 травня 2018, 07:27
ООС: Бойовики застосували міномети і артилерію, втрат немає

Минулої доби бойовики 36 разів порушили режим припинення вогню, з них 12 разів - відкривали вогонь з артилерії і мінометів.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

Наголошується, що найбільш активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Луганське, Зайцеве, Новолуганське, Новоселівка, Новотороїцьке, Богданівка, Гранітне, Чермалик.

"Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення", - заявили у прес-центрі.

"Окупанти продовжують грубо порушувати норми Міжнародного гуманітарного права. Вчора ранком вони з гармат калібру 152мм та мінометів калібру 120мм обстріляли місто Торецьк. Загалом по місту російсько-окупаційними військами було випущено 35 снарядів та мін", - йдеться у звіті.

"О 4:45 противник підступно відкрив вогонь по населеному пункту Стара Миколаївка зі 125 мм гармат. Як завжди, вогонь вівся з житлових кварталів Горлівки", - підкреслили в ООС.

За даними розвідки, противник зазнав втрат: 4 бойовика знищено та 5 поранено.

Теми: ООСбойові дії
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