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ООС: Боевики применили минометы и артиллерию, потерь нет

Пятница, 25 мая 2018, 07:27
ООС: Боевики применили минометы и артиллерию, потерь нет

За прошедшие сутки боевики 36 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз - открывали огонь из артиллерии и минометов.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Луганское, Зайцево, Новолуганское, Новоселовка, Новотороицкое, Богдановка, Гранитное, Чермалык.

"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения", - заявили в пресс-центре.

"Оккупанты продолжают грубо нарушать нормы Международного гуманитарного права. Вчера утром они из пушек калибра 152мм и минометов калибра 120 мм обстреляли город Торецкое. В целом по городу российско-окупационными войсками было выпущено 35 снарядов и мин", - говорится в отчете.

"В 4:45 противник коварно открыл огонь по населенному пункту Старая Николаевка из 125 мм пушек. Как всегда, огонь велся из жилых кварталов Горловки", - подчеркнули в ООС.

По данным разведки, противник понес потери: 4 боевика уничтожены и 5 получили ранения.

Темы: ООСбоевые действия
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