Поліція Києва: у бійці постраждали двоє іноземців, двох затримали

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П'ятниця, 25 травня 2018, 08:46

Під час конфлікту в кафе на вулиці Великій Васильківській у четвер ввечері двоє іноземців отримали тілесні ушкодження, однак від написання заяв категорично відмовилися.

Про це повідомляє поліція Києва.

24 травня близько 23:00 правоохоронці затримали двох осіб, які брали участь у цій бійці.

На місце відразу викликали слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції.

"Правоохоронці затримали двох осіб, котрі брали участь у бійці, і до управління поліції доставили двох постраждалих іноземців", – розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.

"Під час спілкування затримані відмовилися надавати будь-які пояснення щодо події, посилаючись на норми статті 63 Конституції України, а потерпілі відмовилися від написання заяв", – додав він.

На двох затриманих склали адміністративні протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Матеріали про бійку зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції.

Після проведення першочергової перевірки буде визначена правова кваліфікація інциденту.

Можливо, відкриють і кримінальне провадження.

Раніше британське видання "Mirror" повідомило, що 24 травня 20 осіб у масках напали на вболівальників англійського "Ліверпуля" у ресторані Rooster, що розташований неподалік від стадіону НСК "Олімпійський".

Теми: Київ бійка поліція спорт
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