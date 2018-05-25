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Полиция Киева: в драке пострадали двое иностранцев, двоих задержали

Пятница, 25 мая 2018, 08:46
Полиция Киева: в драке пострадали двое иностранцев, двоих задержали

Во время конфликта в кафе на улице Большой Васильковской в ​​четверг вечером двое иностранцев получили телесные повреждения, но от написания заявлений категорически отказались.

Об этом сообщает полиция Киева.

24 мая около 23:00 правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в этой драке.

На место сразу вызвали следственно-оперативную группу Голосеевского управления полиции.

"Правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в драке, и к управлению полиции доставили двух пострадавших иностранцев", – рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

"Во время общения задержанные отказались давать какие-либо объяснения по поводу случившегося, ссылаясь на нормы статьи 63 Конституции Украины, а пострадавшие отказались от написания заявлений", – добавил он.

На двух задержанных составили административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Материалы о драке зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции.

После проведения первоочередной проверки будет определена правовая квалификация инцидента. Не исключено, что откроют и уголовное производство.

Ранее британское издание "Mirror" сообщило, что 24 мая 20 человек в масках напали на болельщиков английского "Ливерпуля" в ресторане Rooster, что расположен неподалеку от стадиона НСК "Олимпийский".

Темы: Киевдракаполицияспорт
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