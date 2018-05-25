Ранковий обстріл Старої Миколаївки змусив ОС знищити зброю в Горлівці

5108 переглядів
П'ятниця, 25 травня 2018, 09:23

25 травня о 4:45 ранку бойовики обстріляли південну околицю Старої Миколаївки (колишньої Правдіївки), випустивши 17 снарядів 152-мм калібру.

"Один зі снарядів влучив на територію військового об’єкта, де зберігалась невелика частина боєприпасів", – повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook

"Ворог вів вогонь з житлових кварталів Комсомольского району міста Горлівки", – наголошує штаб.

"Адекватна відповідь Об’єднаних сил (яка не проводилась проти мирних мешканців Горлівки, на що розраховував ворог) дозволила знищити 2 гаубиці та артилерійський склад 3 ОМСБр", – заявляє керівництво ООС.

Жертв серед цивільного населення у результаті ворожого обстрілу немає.

powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Ранковий обстріл Старої Миколаївки змусив ОС знищити зброю в Горлівці
Поліція Києва: у бійці постраждали двоє іноземців, двох затримали
ООС: Бойовики застосували міномети і артилерію, втрат немає
У Києві невідомі у масках напали на фанатів "Ліверпуля" - ЗМІ
Усі новини
думка

4 правила як обрати манікюрний салон

бренд

7 українських брендів, які шиють сарафани