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Ранковий обстріл Старої Миколаївки змусив ОС знищити зброю в Горлівці

П'ятниця, 25 травня 2018, 09:23

25 травня о 4:45 ранку бойовики обстріляли південну околицю Старої Миколаївки (колишньої Правдіївки), випустивши 17 снарядів 152-мм калібру.

"Один зі снарядів влучив на територію військового об’єкта, де зберігалась невелика частина боєприпасів", – повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook

"Ворог вів вогонь з житлових кварталів Комсомольского району міста Горлівки", – наголошує штаб.

"Адекватна відповідь Об’єднаних сил (яка не проводилась проти мирних мешканців Горлівки, на що розраховував ворог) дозволила знищити 2 гаубиці та артилерійський склад 3 ОМСБр", – заявляє керівництво ООС.

Жертв серед цивільного населення у результаті ворожого обстрілу немає.

Згодом глава Донецької облВЦА Павло Жебрівський повідомив, що зі Старої Миколаївки евакуювали 20 людей, у тому числі 11 дітей. 

"У селищі проживає 700 людей. Місцеві кажуть, що було близько 10-12 "прильотів" мін... Один з прильотів виявився влучним - боєприпаси почали вибухати.... Поки що вивезли 20 людей, серед них 11 дітей", - повідомив він.

За даними департаменту цивільного захисту облВЦА, ситуація у селищі контрольована, інтенсивність вибухів зменшилася, постраждалих серед цивільних немає.

 

Українська правда

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Теми: ООСДонбасбойові дії
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