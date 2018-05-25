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Утренний обстрел Старой Николаевки вынудил ОС уничтожить оружие в Горловке

Пятница, 25 мая 2018, 09:23

25 мая в 4:45 утра боевики обстреляли южную окраину Старой Николаевки (бывшей Правдиевки), выпустив 17 снарядов 152-мм калибра.

"Один из снарядов попал на территорию военного объекта, где хранилась небольшая часть боеприпасов", – сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"Враг вел огонь из жилых кварталов Комсомольского района города Горловки", – отмечает штаб.

"Адекватный ответ Объединенных сил (которая не проводилась против мирных жителей Горловки, на что рассчитывал враг) позволила уничтожить 2 гаубицы и артиллерийский склад 3 ОМСБр", – заявляет руководство ООС.

Жертв среди гражданского населения в результате вражеского обстрела нет.

Позже глава Донецкой облВГА Павел Жебривский сообщил, что из Старой Николаевки эвакуировали 20 человек, в том числе 11 детей.

"В поселке проживает 700 человек. Местные говорят, что было около 10-12 "прилетов" мин ... Один из прилетов оказался точным - боеприпасы начали взрываться .... Пока что вывезли 20 человек, среди них 11 детей", - сообщил он.

По данным департамента гражданской защиты облВГА, ситуация в поселке контролируется, интенсивность взрывов уменьшилась, пострадавших среди гражданских нет.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассбоевые действия
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