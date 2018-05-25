Утренний обстрел Старой Николаевки вынудил ОС уничтожить оружие в Горловке

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Пятница, 25 мая 2018, 09:23

25 мая в 4:45 утра боевики обстреляли южную окраину Старой Николаевки (бывшей Правдиевки), выпустив 17 снарядов 152-мм калибра.

"Один из снарядов попал на территорию военного объекта, где хранилась небольшая часть боеприпасов", – сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"Враг вел огонь из жилых кварталов Комсомольского района города Горловки", – отмечает штаб.

"Адекватный ответ Объединенных сил (которая не проводилась против мирных жителей Горловки, на что рассчитывал враг) позволила уничтожить 2 гаубицы и артиллерийский склад 3 ОМСБр", – заявляет руководство ООС.

Жертв среди гражданского населения в результате вражеского обстрела нет.

Утренний обстрел Старой Николаевки вынудил ОС уничтожить оружие в Горловке

25 мая в 4:45 утра боевики обстреляли южную окраину Старой Николаевки (бывшей Правдиевки), выпустив 17 снарядов 152-мм калибра.

"Один из снарядов попал на территорию военного объекта, где хранилась небольшая часть боеприпасов", – сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"Враг вел огонь из жилых кварталов Комсомольского района города Горловки", – отмечает штаб.

"Адекватный ответ Объединенных сил (которая не проводилась против мирных жителей Горловки, на что рассчитывал враг) позволила уничтожить 2 гаубицы и артиллерийский склад 3 ОМСБр", – заявляет руководство ООС.

Жертв среди гражданского населения в результате вражеского обстрела нет.

Темы: ООС Донбасс боевые действия
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