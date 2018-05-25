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Останній тиждень на Донбасі був найгарячішим за півроку – Турчинов

П'ятниця, 25 травня 2018, 10:06

Останній тиждень побив сумний рекорд за кількістю обстрілів українських позицій на Донбасі.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, повідомляє його прес-служба.

За його словами, упродовж тижня сталася найбільша за останні півроку кількість обстрілів не лише позицій ЗСУ, а й населених пунктів.

"Використовується заборонена Мінськими угодами артилерія, танки, реактивні системи залпового вогню", - сказав Турчинов.

Він додав, що обстріли української території велися на глибину до 30 кілометрів, внаслідок чого були знищені цивільна інфраструктура, є загиблі не тільки серед військових, але й серед мирного населення. 

 
фото прес-служби Турчинова 

Зазначається, що у зв’язку із загостренням ситуації на сході Турчинов прибув на українські позиції в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Він розповів, що українська розвідка спостерігає активну концентрацію російських військ у безпосередній близькості до українсько-російського кордону. 

За словами Турчинова, це свідчить "про підготовку російським військово-політичним керівництвом масштабних провокацій та наступальних дій, які можуть розпочатися в будь-який час". 

 
фото прес-служби Турчинова 

Разом з тим секретар РНБО наголосив, що попри постійні провокації з боку бойовиків „наші бійці не лише гідно втримали оборону, а й значно покращили свої позиції".

"Українські військові готові до рішучої протидії будь-яким провокаціям з боку російсько-окупаційних військ", - підсумував Турчинов.  

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасОб'єднані сили на ДонбасіТурчиновРосіяООС
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