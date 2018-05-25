Последняя неделя на Донбассе была самой горячей за полгода– Турчинов
Последняя неделя побила печальный рекорд по количеству обстрелов украинских позиций на Донбассе.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщает его пресс-служба.
По его словам, в течение недели произошло самое большое за последние полгода количество обстрелов не только позиций ВСУ, но и населенных пунктов.
"Используется запрещенная минскими соглашениями артиллерия, танки, реактивные системы залпового огня", - сказал Турчинов.
Он добавил, что обстрелы украинской территории велись на глубину до 30 километров, в результате чего были уничтожены гражданская инфраструктура, есть погибшие не только среди военных, но и среди мирного населения.
Отмечается, что в связи с обострением ситуации на востоке Турчинов прибыл на украинские позиции в зоне проведения операции Объединенных сил.
Он рассказал, что украинская разведка наблюдает активную концентрацию российских войск в непосредственной близости от российско-украинской границы.
По словам Турчинова, это свидетельствует "о подготовке российским военно-политическим руководством масштабных провокаций и наступательных действий, которые могут начаться в любое время".
Вместе с тем секретарь СНБО подчеркнул, что, несмотря на постоянные провокации со стороны боевиков, "наши бойцы не только достойно удержали оборону, но и значительно улучшили свои позиции".
"Украинские военные готовы к решительному противодействию любым провокациям со стороны российско-оккупационных войск", - подытожил Турчинов.