Последняя неделя на Донбассе была самой горячей за полгода– Турчинов

Последняя неделя побила печальный рекорд по количеству обстрелов украинских позиций на Донбассе.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщает его пресс-служба.

По его словам, в течение недели произошло самое большое за последние полгода количество обстрелов не только позиций ВСУ, но и населенных пунктов.

фото пресс-службы Турчинова

"Используется запрещенная минскими соглашениями артиллерия, танки, реактивные системы залпового огня", - сказал Турчинов.

Он добавил, что обстрелы украинской территории велись на глубину до 30 километров, в результате чего были уничтожены гражданская инфраструктура, есть погибшие не только среди военных, но и среди мирного населения.

Отмечается, что в связи с обострением ситуации на востоке Турчинов прибыл на украинские позиции в зоне проведения операции Объединенных сил.

Он рассказал, что украинская разведка наблюдает активную концентрацию российских войск в непосредственной близости от российско-украинской границы.

По словам Турчинова, это свидетельствует "о подготовке российским военно-политическим руководством масштабных провокаций и наступательных действий, которые могут начаться в любое время".

фото пресс-службы Турчинова

Вместе с тем секретарь СНБО подчеркнул, что, несмотря на постоянные провокации со стороны боевиков, "наши бойцы не только достойно удержали оборону, но и значительно улучшили свои позиции".

"Украинские военные готовы к решительному противодействию любым провокациям со стороны российско-оккупационных войск", - подытожил Турчинов.